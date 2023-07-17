平安好醫生盼企業助擴客戶渠道　目標2025年收支平衡

該公司於2020年5月啟動「戰略2.0」升級，方氏指，過去3年公司經歷大轉變，由過去單純以C端作增長引擎，轉為結合B端、C端及綜合金融用戶(F端)，並確定以B端及F端為主要獲取客戶渠道。產品亦由純醫療定位，擴大至醫療及健康管理。同時由只提供網上服務，擴展至結合實體醫療健康網絡，服務更趨完整，現已建立結合「管理式醫療、家庭醫生會員制及O2O(網上至實體)醫療健康服務」商業模式。

他坦言，轉型過程不容易，目前正處於「中試量產」階段，發展進度亦符合管理層預期。按現時發展趨勢估算，約半年至一年後，「中試量產」階段將結束，同時強調不會因扭虧目標而放棄投入，反而會把握市場發展機會，吸引更多企業使用公司服務，從而擴大業務規模。

臧珞琦預期，B端業務將錄理想增長，而F端則有望保持穩定增長；也有信心醫療服務和健康管理服務收入持續增加，因此其收入佔比長遠相信可繼續提升，並對毛利率維持上揚抱有信心。

值得留意是，內地在《「十四五」國民健康規劃》提出，企業要展開員工健康管理，提升職業健康管理能力。平安好醫生早前推出針對企業的員工健康管理解決方案「易企健康」，高級副總裁陳琳引述行業研究報告，指具備企業健康戰略規劃的企業比例，已由2018年的20%，增至2022年的37%，主要計劃未來3年增加健康管理預算。另有七成企業在疫情後，加大對員工健康與福利方面的投入，特別是身心健康，反映企業愈趨重視健康策略。

她指，基於企業投入在員工健康管理，將有助減少病假缺勤情況，進而提升生產力。參考海外經驗，每投資一美元在員工健康管理，可帶來約兩至4美元經濟回報，換言之，投入性質由「員工福利」轉為「企業投資」。現時中國有約4.4萬家大型企業，中小型公司分別有16.6萬及96.6萬家，母企平安集團的企業客戶逾5.5萬，覆蓋超過2,500萬名企業員工，在國策支持下，相信未來會有更多企業增加資源投放在員工健康，公司也能從中受惠。