【專訪】聯合醫務新開影像中心冀3年回本

新中心位於尖沙咀旺區一個樓上舖，郭卓君坦言：「呢類舖位以前唔到我哋攞，通常都租畀其他零售」，惟疫情打殘不少零售店。今次選址尖沙咀，因看中它是內地人熟悉的區域，但年初通關以來，由他們所見內地病人到港就診的人數，似乎仍顯著低於疫情前。她估計，或與內地近年藥物的批次增加，不少專業專科藥物都可在內地以更便宜價錢買到有關，意味內地人不再需要特地到港就診。

隨着中港兩地人口老化，未來對醫療服務的需求勢不斷遞增，但她表示，開設新的醫療服務中心需審慎進行。除了因為投資額龐大之外，醫學影像因涉及放射性的操作，地點有一定規限，更需審批。最緊要是，同時要與其他專科醫生或醫務所靠近，方便其他醫生轉介病人到中心做化驗、專業影像、超聲波等服務。

本次由籌備、買機器、申請牌照至開張需時達9個月。至於人力資源方面，郭指，醫生在本地的收入多於海外，故較少會移民，但其他醫護、專業技師等確實有流失情況。以醫療放射師為例，相關大學學位本身很少，每年新人有限，近年這類人才的工資幾乎每年以雙位數增長。至於解決辦法，她說：「請得多不如請得精」，有經驗放射師，通常懂得操作多款機器，團隊缺人有「補位」功能，故行內都會設法搶和留着相關人才。由於醫療資源缺乏，行業成本有增無減的預期下，一般大眾恐更難奢望醫療費用減價。