周樂樂：市場政策預期好轉　關注中期業績增長機會

過去一周，A股滬深兩市好轉，其中，創業板、上證50漲幅超過2%。申万一級行業中，22個升，9個跌，其中，最強的三大行業是電子（+3.36%）、食品飲料（+3.02%）與基礎化工（+2.87%），最弱的三大行業是房地產（-1.75%）、煤炭（-1.36%）與輕工製造（-1.03%）。數據上看，市場整體好轉，市場結構性行情明顯，其中，資金偏愛行業出清接近尾聲的消費、消費電子等行業，而繼續流出行業仍處於下降通道的地產等行業。

國內市場看，國內政策預期有所好轉。國內6月份CPI、PPI數據繼續下滑，市場通縮憂慮增加。其後，國內央行等部門表示下半年不會出現通縮，並預計CPI重回1%。另外，國內6月份的製造業PMI、社融、新增信貸等環比回升，宏觀面企穩。認為國內將繼續出台政策來刺激經濟回升，避免通縮局面持續。近期推出的國內延長對地產行業扶持政策、刺激汽車消費、鼓勵新能源投資、扶持國產化替代等，以及央行持續降息降準，降低資金成本與增加市場流動性，反映了國家對經濟維穩的態度堅決。還有，繼財付通、螞蟻金服的判決落地後，疊加，上周國家發改委發布深入調研平台企業發展情況報告，肯定平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型的價值。這消息使市場開始預期互聯網金融科技、互聯網平台等整改週期結束，非常有利於市場信心的恢復。認為最近港股、A股、人民幣匯率等好轉，跟以上預期相關。

海外市場看，美聯儲局過激加息的預期降溫。繼6月CPI按年增長放緩至兩年多低谷後，美國6月PPI也大幅降低，創近三年新低，強化了市場對聯儲局接近結束加息週期的預期。目前市場仍預計7月聯儲局將加息25個基點，但此後直到年底都不會再加息，明年1月將降息。這與預期將大大減輕新興市場調整壓力。另外，中美兩國高層見面的次數增加，預期中美關係出現改善迹象，這將有利於資金對中國資產的投資信心。然而，要留意美國利率將會在高位維持一段時間，對風險資產估值形成壓力，謹慎處於樂觀氛圍下的美股短期的調整。

展望後市，短期來看，聯儲局貨幣政策與中美關係出現好轉預期，加上，國內低利率、低通脹、強力結構性扶持政策等，港股、A股、人民幣匯率有望企穩，然而因中美利差進一步擴大，短期對中國資產估值形成壓力。認為市場仍是以結構性行情為主，關注中報業績有支持的行業與個股。策略上，重點關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向，同時，關注可能進入周期性回升的消費品與互聯網平台等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂