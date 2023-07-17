香港打風經濟損失有幾大？邊個行業最閉翳？

天文台今日(17日)發出8號烈風或暴風信號，不少「打工仔」得以享受突如其來的「颱風假」。然而，每次掛8號波都有部分經濟活動被迫暫停，對香港造成巨大經濟損失，所以一打風企業就閉翳。

事實上，打風令本港約七、八成的經濟活動受影響，根據估計，打一日風，本港經濟損失超過40億港元。不過，經濟師認為，無論8號、9號或10號風球，對經濟活動造成的損失分別不大，最大影響因素為持續的時間。

根據保險業聯會與天文台研究估計，2018年超強颱風「山竹」對本港造成的直接經濟損失約46億元，是2017年超強颱風「天鴿」的3.8倍。不過報告亦指，「山竹」對粵港澳大灣區其他城市造成的經濟影響相對較低，原因可能是有預報系統，提高公眾意識，令他們可以及早做好防風準備。

打風對各行各業普遍來說弊多於利，其中地產行業或損失不少生意，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑曾經粗略估計，打風令全港物業代理行單日損失逾1,500萬元佣金收入。他又指，當公司全線分行不會營業，料公司單日損失600萬至700萬元佣金收入。此外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明曾經表示，當受風暴影響，集團分行不會營業，相信強颱風下買賣雙方都不會外出。

不過，也有公司轉數夠快，懂得把握颱風襲港商機「搵銀」，有保險公司之前趁機推出8號風球保險，針對企業打風所帶來的損失，吸引不少企業查詢，保費可高達數百萬元。