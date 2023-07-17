內地第二季GDP按年增長6.3%　遜預期

國家統計局公布，今年上半年國內生產總值(GDP)593,034億元人民幣(下同)，按不變價格計算，按年增長5.5%，較首季度加快1個百分點。分季度看，首季度GDP按年增長4.5%，第二季增長6.3%，遜預期。

今年1至6月，全國規模以上工業增加值按年增長3.8%，前值3.6%。單計6月，則按年增長4.4%，前值升3.5%。

1至6月社會消費品零售總額227,588億元，按年增長8.2%，前值9.3%。按經營單位所在地分類，城鎮消費品零售額按年增長8.1%；鄉村消費品零售額增長8.4%。按消費類型分類，商品零售增長6.8%；餐飲收入增長21.4%。基本生活類商品銷售穩定增長，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長12.8%、4.8%。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%、8.6%。全國網上零售額按年增長13.1%。單計6月，社會消費品零售總額按年增長3.1%，前值升12.7%。

上半年城鎮固定資產投資按年增長3.8%，前值升4%；6月份則按月增長0.39%。

至於全國城鎮調查失業率上半年平均值為5.3%，比首季下降0.2個百分點。6月份，失業率為5.2%，與5月份持平。

全國房地產開發投資方面，上半年為58,550億元，按年下降7.9%。上半年商品房銷售面積59,515萬平方米，按年下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63,092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。截至6月底，商品房待售面積64,159萬平方米，按年增長17%。

1至6月份發電量41,680億千瓦時，按年增長3.8%。6月份，發電量7,399億千瓦時，按年增長2.8%。

全國居民消費價格(CPI)上半年按年漲0.7%，在食品菸酒價格中，鮮果價格上漲7.9%，豬肉價格上漲3.2%，糧食價格上漲1.6%，鮮菜價格下降2.7%。扣除食品和能源價格後的核心CPI按年上漲0.7%。

國家統計局指，上半年隨着經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策顯效發力，國內經濟回升向好，高質量發展穩步推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。下階段，要全面深化改革開放，加快建設現代化產業體系，着力暢通經濟循環，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。