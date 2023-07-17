打風停市太落後？港交所擬改例　要解決一個問題...

其實打風黑雨是否需要停市，關鍵在於如何解決結算及交收等問題。為了讓業界安心，早前有消息指，當局可能讓小型經紀商選擇延遲結算及交收。據悉，有關方案仍在討論當中，有可能會在即將進行的公眾諮詢前出所調整。若監管機構肯「拍心口」承諾券商毋須負責任，最快今年風季內可以試行。

事實上，今日今日香港打風期間，不少行業都維持營業，例如食肆及零售等，即使是銀行，已經「進化」至由分行自行決定是否可以開門做生意。而金銀業貿易場，亦只會暫停公開喊價市場，電子交易平台不受影響。港股一日起碼幾百億成交，停市一天經濟損失不菲，最重要是區內主要競爭對手新加坡，從未因與天氣相關的情況而停止交易，凸顯香港的落後。

港交所行政總裁歐冠昇早在2021年上任後不久，已對港股因黑雨停市感到疑惑，並提出研究如常開市的方法。有券商則關注，如港股因極端天氣停市，投資者的倉位可能大上大落，因而招致損失。若在結算日才停市，則會造成諸多不便，特別是計算結算價，故打風照開市可降低市場風險，券商可幫客平倉，以避免損失。有散戶亦在網上討論區表達對停市的不滿，認為現時港股交易都毋須人手操作，經紀都不一定要返公司，投資者用手機或電腦就可買賣股票，不明白停市有何意義。