中航旗下西銳飛機業務未受制裁影響　技術用途惹關注

國營軍工巨頭中國航空工業集團(AVIC)遭美國納入出口管制名單，不過其控股的美國小型飛機生產商西銳飛機(Cirrus Aircraft)並未受到影響，外媒引述航空及軍事專家表示，西銳不是一家軍事製造商，其主要產品是私人使用的單引擎飛機及包機服務，但其部分技術及製造專業知識可能對內地軍事有價值。此外，西銳收入持續增長，引起學者關注。

西銳尚未被指控有任何不當行為，也沒有迹象顯示美國正尋求針對該公司，但其母公司正受到嚴格審查。從2020年開始，美國開始將AVIC列為潛在國家安全威脅，實施制裁。

高級航空航天及國防分析師George Ferguson表示，儘管生產通用航空(GA)飛機和AVIC先進攻擊無人機等武器裝備之間存在很大差距，西銳確實擁有對軍事客戶有價值的專業知識。他指出，「小型無人機看來像通用航空飛機，框架小、續航時間長、螺旋槳驅動，但並非完全沒有可轉移的技能。」

美國智庫組織蘭德公司(Rand Corp.)國防研究員William Kim亦同意指，雖然小型私人飛機可能缺乏軍事用途，但它們所採用的技術可能具有一些雙重用途，並以複合物料在民用飛機及軍用無人機中的使用為例。

西銳2022年收入達到約8.9億美元，早前申請在聯交所主板上市，中金為獨家保薦人。西銳在電郵聲明中表示，該公司制定了完全遵守美國制裁、出口管制和其他投資限制的政策，包括與母公司的關連等。