【轉折時刻】美元將展長期跌浪？邊啲貨幣最具潛力？

美國通脹出現降溫迹象，市場紛押注美國聯儲局將很快停止加息，甚至明年迎來減息。美元上周出現去年11月以來最急速跌勢，分析估計美元的轉折點即將到來，勢將對全球經濟和金融市場產生連鎖效應！

標準銀行(Standard Bank)貨幣策略主管Steven Barrow發表報告，認為美元將進入多年下行趨勢。儘管其他央行也在減息，但美國聯儲局將自緊縮周期轉變為寬鬆周期，將拉低美元匯價。

鑑於預期美元下行，許多公司正在押注其他貨幣。法國巴黎銀行資產管理基金經理Peter Vassallo表示，美元很可能在未來幾個月內保持疲弱，他押注澳元、紐元和挪威克朗將上漲。M&G Investments和Lombard Odier的投資經理則預計日圓將繼續向上。瑞銀資產管理認為，巴西、墨西哥、智利和哥倫比亞等拉美國家的貨幣兌美元表現將跑贏美元。

報道提到，若然美元長期下滑將降低發展中國家的進口價格，幫助緩解這些國家的通脹壓力。弱美元同時利好美國公司的出口，不利歐洲、亞洲和其他地區的企業出口。而美元逆轉將提振日圓等貨幣，顛覆與日圓走弱相關的流行交易策略，推動石油和黃金等以美元計價的大宗商品價格上漲。

美匯指數上周四(13日)失守100大關，最新報99.95，微升0.04%；今年以來，美匯指數累跌3.45%。