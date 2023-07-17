調查：近7成投資者稱馬斯克宜多關注Tesla　63%人料續減價

外媒報道，投資者認為，隨着對手猛攻，電動車製造商Tesla(特斯拉)行政總裁馬斯克應該更專注於公司業務。

報道引述Markets Live Puls調查指，54%的人表示行業競爭風險加劇，26%的人則認為馬斯克反覆無常的行為及決策是Tesla股東的主要擔憂。此外，由於Tesla利潤率下降，約67%的受訪者表示，馬斯克應該更為關注Tesla。是次調查共訪問630人。

Tuttle Capital Management行政總裁首席Matthew Tuttle接受外媒訪問時表示，馬斯克是一個難以預測的人，認為這是Tesla面對的最大風險之一。

分析師及投資者警告稱，隨着美國通脹削減法案(Inflation Reduction Act)等政府政策鼓勵其他汽車製造商採用電動車，Tesla目前優勢可能會迅速消失。

捍衞市場份額需要付出代價。約63%的受訪者預計該公司將繼續減價以推高銷量。結果是其豐厚的利潤率受到打擊，更多的減價可能會導致其利潤率進一步下降，並縮小與其他車企的差距。