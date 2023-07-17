曹德明：下半年樓按市場前瞻

展望下半年，筆者將作出以四大預測。

1. 港P年內或見頂 按息水平維持3.5厘至3.75厘

最新6月份美國通脹率跌至3%，不過美國就業增長依然強勁，失業率仍保持低位，聯儲局年內仍有機會加息以壓抑通脹，香港銀行同業拆息(HIBOR)將繼續徘徊5厘左右的高水平，銀行因邊際利潤進一步下降，會根據自身資金成本及公司策略，年內有機會追加最優惠利率(P)，預計幅度約0.125厘至0.25厘，幅度跟力度仍然溫和，其後本港加息周期或見頂，下半年本港實際按息水平將維持於3.5厘至3.75厘。

2. 全年新取用按揭出現負增長

受樓市交投放緩及息口高企等因素影響，按揭市場於下半年將繼續受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約55,000宗及2,700億元，比去年全年62,984宗及3,041.33億元回落約一成。

3. 全年現樓按揭按年跌一成 樓花按揭跌六成及挑戰歷年新低

上半年二手成交疲弱，整體按揭表現亦受影響，政府日前放寬按揭成數，相信能為樓按市場帶來提振作用，下半年現樓按揭有望止跌後回穩，料全年現樓按揭約75,000宗，比去年全年83,421宗下跌約一成。樓花按揭方面，雖然近期一手盤主導市場，但根據經絡按揭轉介研究部內部統計，今年已推售的大型樓花新盤中，平均選用建期的買家高達八成，因有關宗數將會滯後並反映於現樓按揭宗數中，預計全年樓花按揭宗數只有約1,500宗，比去年全年4,050宗大跌約六成，並挑戰歷年新低。

4. 大型銀行續以現金回贈吸客 市佔率料升至8成 挑戰紀錄新高

由於整體樓按市場放緩，銀行將繼續追趕全年按揭業務，並會推出多元化的按揭產品吸客。而大型銀行存款基礎較中小型銀行多，下半年將繼續以高現金回贈方案爭取按揭生意，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，6月份四大銀行現樓市佔率達79.1%，創兩年半新高，料其市佔率仍有上升空間，或將挑戰2020年12月81.4%即有紀錄的高位。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明