AI顛覆中國帶貨熱潮！內地直播主現退潮...

內地直播帶貨熱潮席捲全國，誕生不少「千萬直播主」。內媒報道，品牌在聘請網紅直播主的酬勞甚至與出售產品之收入相若，但在衝動消費過後，部分產品的退貨率高達30%至50%；使企業轉而看好AI(人工智能)生成式虛擬主播技術，其使用比例亦逐漸升高。

Wind數據顯示，去年12月直播觀眾數量突破7.5億人次，佔內地互聯網整體用戶的70%；艾瑞諮詢的數據指，2021年直播電子商務市場規模將超過1.2萬億元人民幣(下同)，預測到2025年時市場規模將較2021年增長1.8倍、達到3.3萬億元。

今年的618購物節活動中，蘋果公司(Apple Inc.)也加入直播戰團，只不過Apple沒有聘請網紅賣貨，也不再節目上銷售，反而請自家員工推銷iPhone 和其他iOS軟件。在Apple不講求銷量的直播帶貨，震撼內地主流的「直播商業」文化。