高永崗辭中芯國際董事長一職　由劉訓峰繼任

高博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意。

另該公司副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員劉訓峰博士獲委任為公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，自2023年7月17日起生效。

劉訓峰博士，現年58歲，現任公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席，同時擔任上海化學工業區發展有限公司副董事長，亦任第十四屆全國政協委員、中國石油和化學工業聯合會副會長、上海市新材料協會會長。劉氏長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗，歷任中國石化上海石油化工股份有限公司乙烯廠副總工程師、投資工程部副主任、總經理助理及副總經理，上海賽科石油化工有限責任公司副總經理，上海化學工業區發展有限公司副總經理，上海華誼(集團)公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長，上海華誼集團股份有限公司黨委書記及董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長，中芯國際副董事長、執行董事及董事會提名委員會委員。曾先後榮獲上海市工商業領軍人物、上海市優秀企業家等稱號。