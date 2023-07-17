三星3納米良率超越台積電　舊客戶有望回流？

亞洲兩大晶片廠台積電及三星電子一直你追我趕，勝負關鍵往往取決於良率的高低。外媒引述投資公司Hi Investment & Securities的報告指出，三星代工4納米半導體製造工藝良率已突破75%大關；台積電的良率則為80%。雖然台積電在4納米製程仍領先三星，惟3納米的良率卻被三星超越，被對手贏回一仗。

報道指出，三星代工的3納米製程良率為60%，台積電就只得55%。意味三星終於在超先進晶片製造技術上勝過台積電。由於台積電在3納米領域落後於三星代工，因此三星有可能重奪之前在4及5納米領域，流失予台積電的客戶。

據稱，英偉達及高通對三星代工的第二代3納米製程感到興趣，因為台積電的大部分晶片產品產能都被蘋果公司(Apple)預訂了。

此外，台積電在日本及美國工廠生產的晶片成本，預計將較其台灣晶片工廠分別高出15%及30%。因此，更高的成本和更低的產能相結合，可能會讓英偉達、高通和其他公司考慮三星代工的3納米製程。而超微半導體(AMD)還可能轉向三星代工廠提供生產3和4納米的合約。