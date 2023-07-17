東涌二手交投轉快　東環三房累減55萬售845萬

東涌區過去周末期間錄約7宗二手買賣，佔全月13宗逾一半，其中東環套三房單位，兩度降價共55萬元後，終以845萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蘇玉燕表示，黃竹坑居屋南濤閣1座中低層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，近期未補價第二市場叫價約538萬元，獲綠表用家以500萬元購入，呎價約8,475元。

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九龍區

●利嘉閣莊雅琁稱，黃大仙居屋翠竹花園8座低層K室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內街景，已補價自由市場原先開價400萬元，議價後以略低於市價的380萬元成交，呎價約7,851元。

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新界區

●中原范偉康表示，颱風襲港過去周末東涌區仍錄約7宗二手買賣，包括東環1A座高層6室，實用面積約642平方呎，套三房間隔，4月放盤開價900萬元，兩度調低叫價，最終售845萬元，呎價約13,162元。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣曉峰園1座中層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，單位由租客開門睇樓，開價668萬元，最終累減30萬，以638萬成交，呎價約11,685元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺花都廣場10座低層A室，實用面積約392方呎，兩房設計，先前以460萬元放售，獲用家議價15萬元，以445萬元承接，呎價約11,352元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區7月暫錄約40宗二手買賣，其中雅濤居2座中層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，議價後以1,070萬元易手，呎價約13,631元。

●中原李俊龍指，將軍澳新都城1期5座高層D室，實用面積約526方呎，套三房間隔，最初開價800萬元，調整至760萬元即獲洽購，最終售740萬元，呎價約14,068元。

●中原事柯勇稱，將軍澳居屋寶盈花園1座低層D室，實用面積約591方呎，三房間隔，未補價第二市場以600萬元易手，呎價約10,152元。

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