打風無阻業主蝕賣決心！栢慧豪園鬆綁即沽貶值5%

二手樓市去向未明，即使颱風襲港，亦無阻業主蝕讓。天水圍栢慧豪園兩房單位，於過去周日減價至550萬元售出，約3年帳面貶值約5%。

中原陳思麗表示，上述單位為6座中高層A室，實用面積約494方呎，原業主因新增家庭成交，急需換樓，2月開價650萬元，期內多次減價，累減100萬元，終獲同區租客購入，呎價約11,134元。原業主於2020年5月以580萬元買入，帳面蝕30萬元。天水圍全區7月暫錄約25宗二手買賣。

該行范偉康續稱，過去周末打風期間東涌仍錄約7宗二手買賣，包括東環1A座高層6室套三房戶，實用面積約642方呎，4月開價900萬元，其後兩度調低叫價，最終售845萬元，呎價約13,162元，約8年單位帳面僅升值約8%。

即使周一(17日)8號風球期間，亦無阻業主出貨。美聯陳志賢指，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層G室，實用面積約564方呎，放盤約3個月，同區租客周一不用上班，即睇樓洽購上址，減價50萬元，以1,100萬元入市，呎價約19,504元。消息透露，粉嶺花都廣場3座中層D室，周一減至450萬元沽，呎價約12,162元。

事實上，近期銀主、業主都紛紛以低價沽貨。中原黃文旭表示，大圍盛薈1座南翼中層C室銀主盤，僅以1,500萬元沽出，呎價約15,609元。單位2018年購入價同為1,500萬元。

美聯陳偉健續稱，葵涌新葵芳花園B座高層7室，5月放售，累減81.2萬元，售價563.8萬元，呎價約13,585元，屬屋苑兩房戶通關後新低。

此外，交投持續向下，中原指，7月截至13日整體樓宇登記暫錄1,896宗，總值148.31億元，料全月錄約4,300宗及約310億元，按月跌約10%及約21.9%，屆時同創7個月新低。