分析：金價確立升勢言之尚早　仍要觀望聯儲幣策

外媒報道，美國6月份通脹數據回落，刺激金價回升，目前價格回到1,950美元水平，脫離早前1,900美元附近徘徊的局面。有分析認為，黃金市場仍對聯儲局的貨幣政策前景非常敏感，因此在上周金價上漲超過30美元後，判斷金價繼續上漲仍為時過早。

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman表示，儘管市場預計聯儲局將在7月再次加息，但認為目前金價仍保持在1,900美元以上水平，為一種信心投票。他指出，聯儲局將在未來幾個月推動黃金市場，而目前市場反應意味加息潮將迎來終結

聯儲局仍計劃今年至少加息兩次，市場預期7月議息會議後加息25個點子的可能性為96%；但第二次加息尚未被定價，市場短期內對黃金保持謹慎態度。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek稱，市場希望「以任何微弱的消息刺激黃金向上」，包括希望聯儲局將迅速採取寬鬆政策並結束緊縮計劃；他亦與Millman保持相同看法，目前過度看升黃金仍為時過早。

Melek補充，聯儲局不太可能很快改變其鷹派言論，若隨意改變立場會影響其信譽，「數據可能會意外上漲，而聯儲局則會堅持立場；對黃金來說是一個問題，」金價升勢可能是短暫，補倉大戶推動金價走高，因此走勢很容易逆轉。

他預計，黃金的直接阻力位在1,966美元和1,970美元，支持位在1,930美元、1,900美元，然後是1,896美元。