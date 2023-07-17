【影響力增】傳印度禁稻米出口　全因兩個原因...

正當全球稻米價格升至11年高位之際，有指印度總理莫迪將禁止所有非巴斯馬蒂大米出口，相當於印度出口比率的80%，分析認為，此舉將推升稻米價格繼續攀至歷史新高。

事實上，印度是全球最大稻米生產國，目前佔全球多達40%的稻米出口。回顧俄烏戰事爆發以來，印度已禁止碎米出口，並對白米及糙米徵收20%關稅，同時限制小米及糖出口。至於今輪的「禁令」，外界認為主因反映印度政府希望遏制通脹風險，尤其是距離明年大選舉只剩低不足一年時間，加強稻米管制變相可控制國內價格，但與此同時卻由於造成國外稻米供應緊張問題。

英智庫憂激化通脹

有英國智庫認為，在當地進口稻米中，有三分之二是來自容易受氣候影響的國家，其中印度佔去一半，約佔1.27億英鎊(約13億港元)，估計稻米短缺將令進口價格上揚，因相關糧食在英國本土無法種植，這將激化本仍在高企的通脹水平。

至於生效近一年、為烏克蘭糧食提供黑海出口管道的黑海糧食協議昨日到期，最後一艘運糧船日前亦已從港口敖德薩出發，周一消息指俄羅斯政府已暫停參與，相信與西方的談判仍會有一番角力，並會為短期糧食商品價格帶來炒作藉口。

據報烏克蘭早已「打定輸數」，着手研究另一方案，例如為保護通過黑海的船舶而設立5億美元(約39億港元)保障基金以承擔損失或費用，並研究其他黑海出口路線等，鄰近的羅馬尼亞港口城市康斯坦察被視為替代方案之一，惟分析指康斯坦察的處理能力要翻倍才能應對。