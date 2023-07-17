美股好淡爭持　港股ADR跌逾200點

美股周一早段好淡爭持，道指升8點，報34,517點；標指曾升1點，報4,506點；以科技股為主的納指升28點，報14,141點。港股美國預託證券(ADR)折合相當於恒指19,192點，較上周五收市跌220點。

新一季美股業績期已經開始，雖然市場預計第二季標指成分股的盈利會按年下跌約7%，惟加拿大皇家銀行(RBC)財富管理認為，企業盈利表現實際上可能遠好過市場預期。該行的投資組合分析師Kelly Bogdanova指出，根據該機構的估算，第二季企業盈利跌幅可能只有3.4%，這還是在受到能源及原材料行業拖累的情況下，若撇除這些板塊，企業盈利甚至會有1.4%的增長。

話雖如此，她對美國股市的看法依然維持「中性」，原因是今年稍後及明年企業盈利增長仍在不確定性，而且領先的經濟指標仍然顯示經濟有衰退風險。再者，標指的預測市盈率估值仍然偏高，故她認為「謹慎保持美股持倉」是較合適的做法。

企業消息方面，微軟(Microsoft)收購遊戲公司動視暴雪的交易終於見到曙光，作為交易主要反對者之一的日本索尼集團(Sony)終於同意這筆交易。雙方達成了一項協議，在微軟收購完成後，動視旗下遊戲《決勝時刻》仍會登陸在索尼的遊戲主機PlayStation上，協議為期10年。目前這筆世紀交易幾乎掃清了所有障礙，只剩下英國監管部門的點頭。微軟股價周一早段曾升跌0.6%；動視暴雪則升2.3%。