【未見曙光？】中國恒大兩年累蝕5819億元人民幣　續停牌

而截至去年12月底仍負債超過2.43萬億元，資不抵債5,900.74億元。

上述驚天虧損源於2021年轉蝕4,760.35億元，主因發展中物業及持作出售之已完工物業要減值3,736.81億元，換言之去年虧損已經顯著縮窄77.75%至1,059.14億元，原因是收入僅減少7.97%至2,300.67億元，以及樓盤減值損失縮至16.85億元。

恒大總負債2021年急飆至2.58萬億元，主因合約負債大漲逾4倍，撇除它約1.6萬億元；去年底，撇除合約負債的總負債逾1.71萬億元，其中借款部分略為升至6,123.9億元，應付貿易帳款及其他應付款項升至一萬億元。下周一高等法院有聆訊，涉及尋求頒令召開兩次境外債權人的協議安排會議。

展望未來，主席許家印稱，將全力推動「保交樓」和搞好新能源汽車和物業服務等。