東方日報B1：華次季GDP升6.3%遜預期 料降準催谷

中國經濟復甦動力減弱，今年第二季國內生產總值(GDP)按年增6.3%，為2021年第二季後最大增速，惟按季只升0.8%，均不及市場預期，加上6月份青年失業率攀升至21.3%，連續3個月打破紀錄新高，上半年居民人均可支配收入不足兩萬元人民幣(下同)。分析指，明顯褪色的疫後經濟活動表現仍未見反彈，下半年GDP達到官方設定的5%目標恐更困難，預計內地需迫切推出更多措施，甚至快將降低存款準備金率(降準)，財政政策亦要加大力度，以全方位穩經濟！

內地GDP上半年初步核算達59.3萬億元，按年增5.5%。國家統計局新聞發言人付凌暉坦言，上半年內地經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固，但經濟增速明顯快於世界主要發達經濟體，5.5%增長是含金量較高速度。從需求看，經濟增長由去年以投資和出口推動，轉為今年以消費和投資為主。從全年看，儘管面臨壓力和挑戰，但隨着就業改善、居民收入增加、內需推動逐步增強等，有信心完成全年經濟社會發展預期目標任務。

惟畢業季節刺激青年失業率再衝高，國統局指，第二季城鎮調查失業率平均值為5.2%，比首季已降0.3個百分點，單計6月為5.2%，按月續持平。其中，25至59歲城鎮勞動力失業率為4.1%，已低過疫情前2019年的水平。不過，當前就業總壓力和結構性問題還存在，青年「求職難」和部分行業「招工難」並存，穩就業需持續加力。當局稱，7月青年失業率可能繼續提高，8月之後會逐步下降，又強調中央高度重視青年人就業工作。

就業飯碗關乎居民收入，上半年居民人均可支配收入約1.96萬元，按年實際增長5.8%，名義增長6.5%，均比首季加快兩個百分點及1.4個百分點。然而，據官方數據測算，第二季居民人均可支配收入或為8,802元，較首季的1.08萬元縮水逾18%。外媒引述高盛、穆迪等指，為應對經濟增長的持續阻力，預計未來數月將採取更多針對性的寬鬆措施，重點是財政、住房和消費。

澳新銀行經濟學家楊宇霆認為，內地一方面需避免長期通縮預期，另方面要解決青年高失業率問題，刺激措施須更顯周全，不排除快將降準「放水」。該行高級經濟師王蕊指，焦點將轉向7月底的中央政治局年中會議，刺激手段最有可能是加速發行地方債，即使特別國債非其基準的預測，但可能性也正在升溫。

野村上調第三季及第四季GDP按年增長預測，分別由原本的4.3%及4.5%，雙雙升至4.9%，但認為6月數據不足以促使政府將刺激措施升級，包括只會在今年餘下時間僅減息兩次，每次減0.1厘；及對地方政府進行額外財政支持，故維持第三季及第四季按季各升1%及0.8%，以至今明兩年增速為5.1%及3.9%的預測。

另兩家大行花旗及摩根士丹利更審慎，齊齊出手將今年內地經濟增長預測下調至5%，前者直言全年GDP目標面臨風險，且已把未來幾個月「更現實」的政策支持考慮在內；又指政治局會議甚或存在政策「落後或不達預期」的風險，該行料第三季按年增速可能放緩至4.1%。