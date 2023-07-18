林嘉麒：恒指待變　有望上試100天線阻力位

港股因颱風關係昨日(周一)休市一天，而內地則公布了多項經濟數據，第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.3%，較首季的按年增長4.5%為快，上半年GDP按年增長5.5%，符合了市場預期。

6月份的社會消費品零售總額按年增速為3.1%，較預期的3.2%為低。按消費類型去看，期內餐飲消費、商品零售收入分別增長16.1%、1.7%。在16個商品零售分項中，有11項按年增速較5月下降。其中，降幅最多的是汽車類，6月按年增速降至-1.1%，而5月實現正增長24.2%；住房相關的消費資料在6月有改善。其中，家用電器和音像器材類消費增速加快至4.5%，上月僅0.1%；建築及裝潢材料類，6月降幅明顯收窄，增速較5月收窄7.8個百分點至-6.8%。值得留意的是，6月工業生產增速擴大，規模以上工業增加值按年增長4.4%，遠較預期的2.7%為高，比5月加快0.9個百分點。

從市場預期來看，財聯社「C50風向指數調查」的機構預測中值為2.6%，實際值超出預測最高值。綜合上半年，規模以上工業增加值按年增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點，但增速仍低於GDP按年增速1.7個百分點，而一季度為低於1.5個百分點，對整體經濟的拉升動能仍然偏弱。反映的是，需求端修復不均衡，尤其是外需走弱和房地產建設投資下跌對工業生產拖累明顯，是今年以來工業生產增速低於GDP增速的主要原因。房地產投資在上半年累計下降7.9%，6月下降20.6%，降幅比上月收窄0.9個百分點。事實上，內地房地產只是在於「保交樓」，因此也不應憧憬企業會加大投資，也不會貢獻整體經濟增加太多。整體經濟數據屬於不過不失，所以昨日A股表現未見方向屬可了解。

上周內地股市及港股主要是美國CPI回到3字時代推動，利率期貨顯示美國息口或會很快見項。美元轉弱下，人民幣急彈，恒指過去一段時間的日成交不足1,000億元，上周起碼單日再度價量齊升。只是上證指數仍然徘徊，未能向上突破3,250點，只是3,190點見支持，港股近期升勢亦主要由科技股帶動，上周初守到18,200點後，形成5月底未穿，好友就伺機反攻，但同樣6月的高位(20,155)仍未突破，短線關鍵是100天線，大約19,674阻力。事實上，恒指只是在三角形通道範圍內收窄。照形勢看，7月低位18,279未會跌穿，而上周五高位19,534會是短期阻力。還看恒指短期上試100天線的可能性。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒