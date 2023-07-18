廖嘉豪：中國互聯網板塊投資情緒復甦初現

2023年下半年帶動中國股票產生額外回報的三個主題：政策支持、利潤率擴張、受地緣政治風險影響相對較小。同時，互聯網板塊的財務狀況改善、企業運營優化等因素令行業估值具吸引力。

政策支持。2023年下半年的政策支持可能是選擇性的。政府或會推出更多門檻不高的支持措施，但大規模貨幣政策則受制於美元利率上升下對人民幣貶值的擔憂。地方政府財政薄弱，土地銷售收入減少限制財政政策。從股票策略角度出發，花旗分析員較看好那些不易受到中國經濟弱於預期所影響(即收入增長更具韌性)的行業，以及受惠政策支持的行業。

利潤率擴張。需求不足是主要問題，因此利潤率上升的企業或為投資者帶來更多機會。

受地緣政治風險影響相對較小。2024年美國總統和台灣領導人選舉或令緊張的中美關係持續下去。

花旗分析員認為互聯網企業的財務狀況(盈利能力、現金流、股東回報)持續改善，考慮到企業再投資技術發展、運營優化以及良好/貼近市場的管理團隊，互聯網行業估值似乎更具吸引力。

大多數互聯網公司計劃繼續聚焦費用管理和成本優化，預期運營槓桿仍可能令大部分企業在2023年下半年的利潤率穩定改善。大多數公司預期2023年第二季度將進一步改善，但指出復甦速度比預期慢/弱，預期2023年下半年將比2023年上半年更快/更好。

在中國宏觀、基本因素和地緣政治關係顯著好轉之前，投資者情緒可能仍然脆弱。電子商務受中國經濟復甦疲弱拖累最嚴重，增加其他財務分項前景的不確定性。花旗分析員認為遊戲行業和線上旅行代理在所有財務細節上相對更具彈性。儘管如此，花旗分析員認為任何形式的刺激或支持性監管政策都有助提振消費者信心，而消費意願改善將導致宏觀和企業基本面強勁反彈，導致收入和盈利明顯重新加速。

地緣政治局勢近幾個月來日益複雜且加劇緊張，資金外流不斷增加，地緣政治關係發展的不確定性也可能影響中國企業的海外經營。任何規模較大/優質企業成功上市都可支持投資情緒和資金流入。中美地緣政治緊張局勢緩解也可能為中國互聯網行業帶來估值重估的機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪