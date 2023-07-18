道指升76點　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.03%，報99.88；港匯見7.8131；離岸人民幣(CNH)報7.1808；美元兌日圓處138.73；歐元報1.1239，英鎊報1.3073。金價處1,954.56美元。布油報78.57美元，紐油報74.08美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報3.01萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●道指收報34,585點，升76點或0.22%；標指收報4,522點，升17點或0.39%；納指收報14,244點，升131點或0.93%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,252點，跌160點或0.83%。

●7月恒生指數夜期上周五(14日)收報19,319點，跌131點，低水95點，成交14,772張。

●紐約期油收報每桶74.15美元，跌1.68%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.5美元，跌1.72%。

●紐約期金收報每安士1,956.4美元，跌0.41%。

●英國富時100指數收報7,406點，跌28點或0.38%；德國DAX指數收報16,068點，跌36點或0.23%；法國CAC指數收報7,291點，跌82點或1.12%。

●中國恒大兩年累蝕5,819億元人民幣，續停牌。

●金管局以貼現窗向銀行業注入38.9億港元，2021年以來最高。

●美國多家晶片巨頭CEO與白宮高官會談，尋求美國政府放鬆對華出口限制。

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