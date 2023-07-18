美國對華投資限制或僅涉尖端技術　晶片業籲叫停限售

美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃有新進展。外媒引述知情人士透露，美國限制對華投資的計劃將側重於尖端技術，相較當初設想的範圍縮小。與此同時，美國半導體行業向拜登政府施壓，呼籲不要進一步限制對華晶片銷售，以免最終傷及自身競爭力。

知情人士透露，限制措施將包括中國半導體、量子計算和人工智能行業的投資，並可能只是針對新投資，且不涉及生物技術和能源行業，方案料於8月底之前完成。按照美國決策機制，此政策需要評估審批，意味着最快可能要到2024年才會生效。報道提到，有關舉措恐怕會讓尋求採取更嚴厲、更迅速行動的對華鷹派人士感到失望。

美國財政部長耶倫表示，拜登政府正擬定對中國的投資限制措施，不會嚴重損害美國企業在中國的投資，不會對中國的投資環境產生根本性影響，這些限制針對性較窄，重點關注少數行業，集中在半導體、量子計算及人工智能領域。

她強調，這些措施以及現有的出口管制並不是為了報復中國的任何具體行動，也不是為了遏制中國的經濟增長。「我們正在做的是實施控制措施，旨在保護美國國家安全，並在某些情況下解決基本侵犯人權問題。」

另一方面，拜登政府考慮對中國晶片出口實施新一輪限制，美國業界則希望保護其在中國的利潤。外媒指，美國半導體行業協會(SIA)發表聲明，呼籲白宮不要加碼對華出口限制，直言有關限制措施恐削弱美國半導體行業的競爭力，破壞供應鏈，引發重大市場不確定性。SIA呼籲，白宮與專家評估當前和潛在限制措施的影響之前，不要再實施進一步的限制措施。