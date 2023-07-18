迎戰Cybertruck！福特電動小卡車減價17%

特斯拉(Tesla)首款小型卡車Cybertruck終於投產，有望成為市場新焦點。其他車廠不敢怠慢，其中福特已有行動應戰！

外媒報道，美國車廠福特周一(17日)大幅下調了F-150 Lightning卡車的價格。其中基礎車型降價17%，希望搶先Cybertruck去爭奪市佔率，不排除其他車廠跟隨，繼而掀起減價戰。報道指，其實今年較早時福特曾上調Lightning售價，隨着生產規模和電池原材料成本下降，目前有空間將電動車售價下調。

除了價格外，出貨效率都是競爭關鍵之一。福特表示，會盡快完成位於密歇根州的Rouge電動車工廠升級，目標是由今年秋天開始，將該工廠的設備綜合效率提高兩倍，達到年產15萬輛Lightning卡車的目標。

Lightning的基本Pro版本最新的建議零售價為約5萬美元(約39萬港元)，之前的定價為5.9974萬美元。高端Platinum型號的價格將下降約6.2%，至大約9.2萬美元(約71.76萬港元)。

Tesla行政總裁馬斯克周一「點醒」福特，指Lightning是一款好車，只是價錢有點貴。結果福特立即大幅減價迎戰，馬斯克今次會否捉蟲呢？