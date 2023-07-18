【高盛推介】騰訊失守350元終止5連升　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周連升5日，突破350港元水平收市，並於上周五(14日)曾高見354.8元，創近1個月高位。昨日(17日)港股因颱風關係休市，今日(18日)復市後騰訊結束5連升，低開約0.2%後跌幅擴大，最低見341.6元。現報343.8元，跌約2.5%。有報道指騰訊大股東Prosus料其所持騰訊股份的比例，將於今年底降至約24%至25%，並將每年減少2至3個百分點。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周四錄得約830萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,660萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，騰訊於上周五繼續獲北水沽出，錄得約9.1億元資金淨賣出。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿、低面值。

騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿9.8倍，貼價。

騰訊牛68829，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.0倍，中期、輕微價外。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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