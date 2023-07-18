【高盛推介】美團續跌失守130元　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周一(10日)起連升4日，突破130港元收市後，上周五(14日)倒跌約1.6%，今(18日)早繼續下跌。早上低開約1%後失守130元水平，最低見128.1元。現報129.2元，跌約2.5%。有報道指近日北京市市場監管局起草的徵求意見稿中，共提出14條支持平台企業健康發展的相關措施，支持平台企業在京發展。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周五獲資金轉向流入，有約320萬元。淡倉於上周三及上周四共錄得約1,170萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，美團於上周五獲北水轉向沽出，錄得約3.2億元資金淨賣出。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.8倍，少數中年期、輕微價外條款。

美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿7.3倍，集高槓桿、高敏感度於一身。

美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.9倍，中長期、時間值損耗較低。

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，近牛。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，遠牛。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.7倍，中年期。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率9.7倍，首三高槓桿近熊之一。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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