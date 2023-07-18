調查：亞太區半數投資者關注ESG　最留意呢三大議題...

富達國際最新發表的年度投資者調查顯示，亞太區過半數投資者關注環境、社會和企業管治（ESG）相關的議題，僅7%受訪者認為投資者的責任投資或可持續投資行動無關重要。

調查顯示，亞太區投資者對可持續投資持正面取態，超過半數（52%）受訪者表示期望自身投資能為世界帶來正向改變，而最關注的三大ESG議題，分別為氣候變化（38%）、可持續生活/負責任消費與生產（34%），以及網絡安全（33%）。

亞太區內逾半數（56%）受訪者表示過去一年的國際事件，令他們意識到可持續生活的重要性，並期望作出正向改變。這取態在內地受訪者中特別明顯，當中，67%表示期望作出正面的改變，65%認同可持續生活的重要性。

近七成（67%）亞太區投資者了解可持續投資的概念，僅四分之一（26%）目前有投資於可持續投資產品，此比例有望於短期內提升，基於曾聽過可持續投資的受訪者中約四分之三 （74%）表示，已經投資或有興趣投資於可持續投資產品。

調查結果顯示，亞太區受訪者普遍認同可持續投資的重要性，但區內各市場的投資者對可持續投資策略持不同觀點。內地、香港及澳洲市場的投資者，較偏好影響力投資（Impact Investing）策略。這指致力獲取財務收益的同時，投資亦可促進社會、環境或其他理念朝正向發展。新加坡和台灣市場的投資者認為，在構建構投資組合時，ESG整合分析為最重要的可持續投資策略。

至於對可持續投資感興趣的原因，四成亞太區受訪者表示期望獲得更佳回報，這也是內地（46%）和香港（44%）受訪者有意選擇可持續投資的首要原因。 新加坡（42%）、澳洲（50%）和日本（36%）投資者則表示，期望自身投資可對環境和社會帶來正面影響。台灣投資者的看法有別於區內其他市場，半數受訪者表示主要基於可持續投資是未來趨勢。

調查結果突顯世代差異，表示關注ESG相關議題，並相信投資者可透過投資推動世界正向改變的受訪者中，以千禧世代的比例最高，高於Z世代、X世代和嬰兒潮世代。千禧世代也是各世代中最了解可持續投資的一群，並且最有可能已經投資於可持續投資產品。

在目前並未投資於可持續投資產品的受訪者中，被問及是否有意在未來12個月內投資此類產品時，Z世代意欲最高，接近半數（46%）表示有意投資，其次為千禧世代（42%），嬰兒潮世代相對不感興趣，僅三成（32%）表示會於不久將來投資可持續投資產品。

儘管投資者對可持續投資的認知持續提升，但仍有需要加強投資者教育。大部分對可持續投資不感興趣的投資者，主要基於ESG投資難以理解 （33%），而中國內地 （38%）、日本 （37%） 和台灣 （36%）市場的比例明顯較高，反映加強可持續投資教育的重要性。

是次調查於內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，成功訪問逾12,000名受訪者，旨在分析一般存戶和投資者對ESG和可持續投資的看法。