渣打削中國第3季經濟增長預測至5.3%　料將降準25點子

渣打最新因應消費信心疲弱、內房低迷及出口增長放緩，將內地第三季經濟增長預測由早前的5.5%降至5.3%，第四季則由5.9%降至5.6%，全年內地經濟則維持在5.4%的預測不變，明年亦維持在5.4%水平。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽解釋，上述調整主要是基於對內地經濟趨勢增長的判斷，又認為今年內地經濟增長較低，不代表明年表現同樣低企，因低基數效應可為明年經濟創造條件，倘若加上政策支持，就說明中國經濟疫後復甦需時1年半至兩年時間才恢復原氣，而非市場估計的1年時間。

至於內地周一公布第二季經濟增長按年僅升6.3%，按季增速則由2.2%放緩至0.8%。丁則形容數據屬「季度邊際走弱、月度邊際改善」，又指名義國內生產總值(GDP)較實際GDP為低是少見。

與此同時，該行料內地今年中或出現輕微通縮，但應是暫時現象，全年年均通脹為1%。PPI年均漲幅會在負2%至負3%區間；工業PPI通縮將在9月底前見底。

被問到內地下半年經濟有何風險時，丁則認為，內房積弱會是拖累內地整體經濟的重要原因，亦最大風險，因其不僅影響投資、內地財政、家庭乃至銀行部門資產負債；至於剛公布的零售數據中，家電、家具、建材等零售亦較弱，反映內房的溢出效應較大；而該行在5月向內房商作出的調查亦顯示，他們下半年投資信心較上半年還要低的結果，顯示前景並不樂觀。

此外，他指外部出口前景有變數同樣是下半年內地經濟的風險。他解釋，觀乎內地近期出口負增長，主因外需減弱所致，亦料歐美經濟下半年經濟出現明顯下降；惟他補充進口雖然同樣連跌多月，但撇除價格因素，以數量計則屬淨增長。

政策出台方面，該行指，由於今年是國務院換屆的第一年，一般而言不會出台所有政策，惟預期人行會在今季再降準25點子，政府亦會追加地方專項發債額度5,000億元人民幣，以彌補土地銷售收人下降的缺口，維持支出力度，而內房則延續房地產商再融資政策，同時「因區施策」帶動需求。而現時民營企業投資乏力是因信心不足，相關問題屬結構性問題，需時恢復。

另渣打中國宏觀策略部主管劉潔預期，由於8月底企業派息高峰期，加上中美兩國貨幣政策持續分歧，料第三季人民幣兌每美元見7.15，年底則升至7.05，認為「人民幣貶值速度最快時刻已過」，而人民幣是現時撇除日圓之外的低息貨幣，增加外界使用人民幣作外貿結算的吸引力。