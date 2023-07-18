道期牛皮 Bitcoin跌穿3萬美元
2023年07月18日 16:24
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美匯指數報99.75；港匯見7.8136；離岸人民幣(CNH)報7.1779；美元兌日圓報138.12；歐元處1.1248；英鎊報1.3087。金價報1,961美元。油價微揚，布油報78.53美元，紐油報74.21美元。比特幣(Bitcoin)失守3萬美元關，最新報29,952美元。道指期貨升7點。
●市後關注點
-20:30 加拿大6月CPI；美國6月零售銷售
-21:15 美國6月工產出(按月)
●港股放完「風假」後即捱沽，恒生指數低開89點後急插，最多跌434點，低見18,979點；全日收報19,015點，跌398點或2.05%，險企萬九點大關。國企指數收報6,400點，跌158點或2.42%；科技指數收報4,129點，跌99點或2.35%，主板成交950億港元。大型科網股領跌，大股東重提減持計劃，騰訊全日挫4.6%；京東集團跌4.6%；阿里巴巴跌3.5%。https://reurl.cc/o7qDWM
●安踏體育：上半年安踏品牌零售錄中單位數正增長。
●滬綜指失守3,200關，外資淨賣出近88億人幣。https://reurl.cc/GAlk7x
●中國經濟：
-渣打削中國第3季經濟增長預測至5.3%，料將降準25點子。
-發改委：將制定出台恢復和擴大消費政策。
●香港經濟：
-花旗：樓市開始新一輪跌浪，下半年料挫6%。
-港元拆息全線抽升！1個月升至5.02845厘。
●美國對華投資限制或僅涉尖端技術，晶片業籲叫停限售。
●「女股神」籲別再只看英偉達，呢隻AI股成「心頭好」...
●通脹降溫，高盛下調美國衰退概率至20%。
●迎戰Cybertruck！福特電動小卡車減價17%。
●澳洲央行會議紀錄：7月份不加息的理由更充分。
●Apple新產品推出一個月即甩轆，要向用戶道歉賠償...