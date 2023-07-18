道期牛皮　Bitcoin跌穿3萬美元

美匯指數報99.75；港匯見7.8136；離岸人民幣(CNH)報7.1779；美元兌日圓報138.12；歐元處1.1248；英鎊報1.3087。金價報1,961美元。油價微揚，布油報78.53美元，紐油報74.21美元。比特幣(Bitcoin)失守3萬美元關，最新報29,952美元。道指期貨升7點。

●市後關注點

-20:30 加拿大6月CPI；美國6月零售銷售

-21:15 美國6月工產出(按月)

●安踏體育：上半年安踏品牌零售錄中單位數正增長。

●中國經濟：

-渣打削中國第3季經濟增長預測至5.3%，料將降準25點子。

-發改委：將制定出台恢復和擴大消費政策。

●香港經濟：

-花旗：樓市開始新一輪跌浪，下半年料挫6%。

-港元拆息全線抽升！1個月升至5.02845厘。

●美國對華投資限制或僅涉尖端技術，晶片業籲叫停限售。

●「女股神」籲別再只看英偉達，呢隻AI股成「心頭好」...

●通脹降溫，高盛下調美國衰退概率至20%。

●迎戰Cybertruck！福特電動小卡車減價17%。

●澳洲央行會議紀錄：7月份不加息的理由更充分。

●Apple新產品推出一個月即甩轆，要向用戶道歉賠償...