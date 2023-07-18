【產經直播】港股急插　萬九關勢再失？

內地上季經濟增長6.3%，遠差過市場預期，港股周二(18日)打風後復市難逃一跌，恒指低開89點後，已見全日最高位，之後沽壓愈見沉重，最多跌433點，收市仍跌398點，報19,015點，大市成交950億元。內地上季經濟數據點解讀？港股弱勢難改？萬九關勢再失？

反觀外圍市況，隔晚美股全線上升，道指連漲6個交易日，納指收升近1%，轉戰美股更有利？納指可延續強勢？美股踏入業績期，多隻重磅股做好，Nvidia、美國蘋果公司、Meta近期升勢凌厲再破頂，Netflix業績亦即將出爐，美股應該博邊隻？

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