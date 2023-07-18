【產經直播】港股急插 萬九關勢再失？
2023年07月18日 16:25
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內地上季經濟增長6.3%，遠差過市場預期，港股周二(18日)打風後復市難逃一跌，恒指低開89點後，已見全日最高位，之後沽壓愈見沉重，最多跌433點，收市仍跌398點，報19,015點，大市成交950億元。內地上季經濟數據點解讀？港股弱勢難改？萬九關勢再失？
反觀外圍市況，隔晚美股全線上升，道指連漲6個交易日，納指收升近1%，轉戰美股更有利？納指可延續強勢？美股踏入業績期，多隻重磅股做好，Nvidia、美國蘋果公司、Meta近期升勢凌厲再破頂，Netflix業績亦即將出爐，美股應該博邊隻？
科指吐2.3%，ATMJ累市，騰訊(00700)南非大股東Naspers旗下Prosus預料，將每年減少2至3個百分點的騰訊持股比例，今年年底的持股降到24%至25%，騰訊隨即受壓，跌近半成，騰訊如何操作？至於阿里(09988)亦回吐逾3%，值得吸納？唔買個股，買科指ETF博反彈好唔好？
車股逆市向上，新能源汽車龍頭比亞迪(01211)發盈喜，預期中期純利介乎105億至117億元人民幣，按年增長1.92至2.25倍，股價升近1%，股價有望繼續衝高？同系比亞迪電子(00285)亦發盈喜，受益於新能源汽車等新興業務增長，中期最多賺近1.5倍，獲大行唱好，收市升逾6%，股份值得留意？而「蔚小理」則以理想(02015)表現最好，升逾2%，理想又諗唔諗得過？
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