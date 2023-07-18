鄧聲興倡港府提供誘因　讓家族投資中小型潛力股

香港近年積極吸引家族辦公室落戶，在港成立家辦數目卻跑輸新加坡。香港股票分析師協會主席鄧聲興坦言，本港在這方面的起步較新加坡慢，但本港一級及二級市場較成熟、有多元化的投資產品，認為能配合家辦資產多元配置的需要，市場發展潛力龐大，並有助推動香港實體經濟發展，特別是中小型企業，建議港府提供誘因，例如針對投資中、小、微企股票的稅務優惠，讓家族投資優質且具潛力的中小型股份，強調要從整個產業鏈及生態圈着手。

他指出，港股有逾2,000間上市公司，但首20大成交股份佔總成交約一半，反映資金嚴重側重部分股份，強調交投疏落的個股不代表質素差，只是欠缺資金、渠道讓市場認識，港府應從整個生態圈審視發展策略，包括企業的路演機會、投資者的投資產品種類、為投資者及項目提供配對等。

他續提到，港府正大力推動家辦，每間至少3,000萬美元資本，將帶來大量資金，可以藉機會將部分資金引導至這些有質素的中小型股份，從而激活整個股票市場，刺激成交，個股再融資也會更易，將集資再用於業務發展，帶動本港實體經濟，而投資者也能獲取回報，達至多贏局面。

鄧氏身兼意博資本亞洲管理合夥人，透露公司過去曾為中小型股引入本港傳統富豪家族成功個案，因行業具有協同效應，認為家辦也可以複製有關模式。另外，不少家辦的風險承受能力高，願意投資虛擬資產、私募股權等高風險高回報項目。

他又指，公司計劃今年吸納8至10個家辦，主要來自內地，而東南亞也有潛在需求，稍後將到內地深圳、廣州、上海路演，早前到中東路演的反應也不俗，認為有力吸引中東資金來港。