6月本港工廈買賣價量齊挫　成交額按月跌14%

本港工業大廈市場進入整固階段，美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，6月工廈註冊買賣成交量錄得約200宗，較5月跌近6.9%，註冊金額則錄約15.5億港元，按月挫約14%。

反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數6月報363.5，按月微升約0.2%。其中，紅磡/土瓜灣區的平均呎價按月升幅最高，最新報約4,996元，升幅約1.2%。至於跌幅最大的分區為葵涌區，最新報約3,876元，按月跌約1.6%。

今年第二季，工廈註冊成交市況以中小型單位為主。入市的買家大多為具有相當財政實力，例如本地零售商及水務工程公司等，相信買家會因應現時環球加息周期放緩，繼續在工廈物業市場尋找收購目標作後勤用途。至於總結上半年，工廈成交量共錄約1,120宗，涉及成交金額約92.64億元，較去年下半年分別上升約19.7%及下跌約24.7%。

而美聯工商物業租金指數則連續兩個月上升，最新報150.9，按月升約0.2%。分區呎租中，升幅最大為觀塘區，6月呎租報約20.3元，按月上升約1.6%。紅磡/土瓜灣最新平均呎租約14.3元，按月跌約1.9%，為跌幅最大地區。至於，上月工廈租務成交量錄得約570宗，按月回落約15.7%。

美聯工商董事陳偉志表示，近年不少新式工廈都積極加入智能技術及綠化都市環境設計的元素，而當中面積較小的工廈單位向來在租售價格上，均較能吸引自由工作者進駐。