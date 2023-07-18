羅兵咸永道：港ESG發展「行得好前」

羅兵咸永道香港ESG氣候變化與可持續發展業務總監羅兆鈞（左）、羅兵咸永道中國內地及香港ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱（中）、羅兵咸永道香港 亞太地區ESG氣候變化合夥人劉莉萍（右）

國際可持續發展準則理事會(ISSB)上月發布全球通用的國際財務報告可持續披露準則，會計師行羅兵咸永道中國內地及香港ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱表示，香港上市公司ESG報告自2013年起推行，市場已有共識須作相關披露，ISSB準則出台將加強企業對ESG的需求。

她指出，現時香港在ESG發展「算行得好前」，認為ESG大趨勢不會減退，有愈來愈多客戶查詢如何處理ESG披露，特別是範圍3(即產業鏈中所有其他間接排放，包括上下游的排放)，以合乎ISSB準則。

她提到，港府已制定氣候行動藍圖，目標於2050年達至碳中和，認為香港在中國2030年碳達峰和2060年碳中和目標上，扮演重要角色，企業推動ESG誘因大。

羅兵咸永道香港ESG氣候變化與可持續發展業務總監羅兆鈞坦言，在披露範圍3時，最難是數據收集，因為涉及供應鏈上其他持份者，但相信隨着ESG普及，愈來愈來公司計算自身的碳排放量(即範圍1及2)，屆時範圍3的數據會更易獲取。

羅兵咸永道香港亞太地區ESG氣候變化合夥人劉莉萍補充，範圍3披露，只是需要時間發展。另外，坊間已有不少追蹤碳排放的工具、解決方案，而大型企業擁有較多資源，其在ESG投放也會為市場起到先導作用。