美國擬明年加大限制投資中國　美巨企點解群起反對？

中美科技戰，美國又再劍指中國！消息指，美國政府計劃加大限制美資投資中國的範疇，明年生效，這意味未來美資向中國半導體、量子計算及人工智能(AI)產業的投資計劃，或須事先經過美國當局審查，隨時被禁。面對美國再度就圍堵中國科技出招，美國半導體業界正盡最後努力游說當局回心轉意，惟財長耶倫表明，相關新限制很大機會實行。

據悉，美國官員爭取在下月底之前敲定限制美資對華投資的方案，獲「鬆章」豁免的只有生物科技和能源，且不影響現有投資項目。鑑於之後還要進行公眾諮詢、跟金融業和受影響行業的溝通，又要考慮收集回來的意見，故真正實行應該要等到明年。

中國外交部發言人毛寧周二稱，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，「希望美方將拜登總統無意對華脫鈎、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國的承諾落到實處。」

會員包括英特爾(Intel)和英偉達(Nvidia)等半導體巨頭的美國半導體協會(SIA)亦隔空附和，說中國是美國半導體最大的市場，屢次推行「廣泛、含糊且有時是單邊的限制」，損害美國半導體業界的競爭力、擾亂供應鏈、製造市場不確定、招來中方報復令局面升溫，對拜登政府力谷本土晶片產業的努力是幫倒忙。

該會還呼籲中美兩國緩和緊張關係，以對話尋求解決案，並敦促美國當局進一步接觸業界和專家，評估現有及未來對華管制是否具針對性、是否定義清楚、是否前後一致、是否與盟國協調妥當，否則不要再收緊限制。

據報白宮首席經濟顧問布雷納德和白宮國家安全顧問沙利文亦舉行「民營企業家座談會」，召來美國最大晶片公司英特爾、高通及英偉達的行政總裁會晤，了解他們對限制對華出口的關注。

事態的發展某程度上是白宮不能無視民間的壓力，可是這些組織的肺腑之言能否被當局聽進去值得商榷，事關他們以前呼籲不要扼殺華為，結果卻是制裁比原先外界流傳的更辣(用了美國技術就無法向華為供貨)。

國家安全委員會回應道，現屆政府已經謹慎行事，把管制限於對國家安全有影響的技術，事前會與業界深入討論，「以確保美國及其盟國的科技不會威脅我們(美國)的國家安全」。財長耶倫則稱，限制不足以從根本上改變對華投資的大氣候，亦非回擊中方近期的特定舉動，或遏止中國的增長。