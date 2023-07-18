Hailstone Labs戰略投資本地保險科技公司OneDegree

Web3.0孵化機構Hailstone Labs宣布，完成對保險科技公司OneDegree Group的戰略投資，雙方將在區塊鏈、數組貨幣和虛擬資產等Web 3.0領域展開全方位戰略合作，Hailstone Labs首席執行官Raymond Wong表示，與OneDegree合作，能完善為亞洲區塊鏈生態，並促進數碼資產行業的發展。

過去兩年，Hailstone Labs和OneDegree Group旗下的虛擬資產保險業務OneInfinity by OneDegree與美國精算師協會緊密合作，以改革數碼資產保險行業。

本港現行條例要求持牌的虛擬資產交易平台為客戶的虛擬資產投保，以保障用戶資金安全。OneInfinity為虛擬資產服務供應商提供量身訂造的風險管理解決方案，以助其應對一系列的保安風險。

OneDegree Group聯合創辦人兼首席執行官郭彥麟指出，傳統保險公司通常不願承擔更多的數碼資產風險，OneDegree數年前已作相關部署，對數碼資產行業的風險進行深入研究和分析，認為與Hailstone Labs的合作，能促進區塊鏈行業的發展。