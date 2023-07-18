移民套現！天水圍三房未補價468萬沽　呎售7200元

樓市氣氛欠佳，居屋未補價第二市場連錄減價個案，天水圍天盛苑有三房移民盤減價36萬元，以468萬元沽出。東涌裕東苑亦有一房單位割價約一成，以268萬元未補價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭祖發稱，鴨脷洲深灣軒3座中層E室，實用面積約511方呎，兩房間隔，獲同區用家以895萬元承接，呎價約17,515元，原業主2015年2月以約750萬元購入，帳面獲利約145萬元。

●中原冼子明表示，柴灣宏德居低層H室，實用面積約403方呎，兩房間隔享樓景，以411萬元易手，呎價約10,199元。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌居屋裕東苑A座高層14室，實用面積約426方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價300萬元，獲公屋戶議價後以268萬元成交，呎價約6,291元，減幅約一成。

●中原何家樂指出，天水圍嘉湖山莊交投已連跌多月，本月暫錄8宗成交，屋苑景湖居12座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價495萬元，累減27萬元或6%，至468萬元獲上車客承接，呎價約10,588元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑N座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，原業主經已移民，減價36萬元，以468萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,200元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田帝堡城1座高層B室，實用面積約836方呎，三房連套房間隔，望山景，原叫價1,180萬元，放盤10個月累減100萬元，以1,080萬元易手，呎價約12,919元。

●美聯鄧浩賢指，沙田希爾頓中心A座中樓3室兩房戶，實用面積約427方呎，由長線投資者持有，租客搬出後轉租為賣，以700萬元放售一周後，降價至678萬元，再減至601.8萬元沽出，呎價約14,094元。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍區7月暫錄約33宗二手買賣，按月跌約15%，沙田河畔花園A座中層7室，實用面積約242方呎，一房間隔，去年10月叫價約450萬元，議價後售386萬元，呎價約15,950元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎海項目7月暫錄8宗成交，包括迎海‧星灣19座中層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,025萬元易手，呎價約18,174元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑E座低層5室，實用面積約549方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價420萬元，放盤4個月，減價25萬元，以395萬元沽出，呎價約7,195元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋富寶花園10座低層D室三房戶，實用面積約582方呎，未補價第二市場原先開價386萬元，放盤3個月，減價約13.2%，以335萬元獲承接，呎價約5,746元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區7月暫錄約40宗二手買賣，其中嘉華星濤灣1座低層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以715萬元易手，呎價約13,290元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔2座低層G室，實用面積約784方呎，套三房間隔，另設工人套房，最新以1,150萬元售出，呎價約14,668元。

●中原朱偉源稱， 將軍澳廣場3座低層E室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價728萬元，最新減價58萬元，以670萬元易手，呎價約15,654元，新買家外區換樓客。

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