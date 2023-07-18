美股道指升128點　大摩績後漲5%

美股3大指數周二早段個別發展，道指曾升128點，報34,713點；標指升3點，報4,526點；以科技股為主的納指則跌38點，報14,206點。港股夜期報18,964點，跌68點；低水52點。

美國6月零售銷售按月升0.2%，差過市場預期的增幅0.5%；惟撇除汽車與汽油後零售銷售升0.3%，符合預期。

投資者宜留意納斯達克100指數下周一(24日)會進行特別權重調整，將包括微軟、英偉達在內的7隻最大權重股的指數佔比總值，從56%下調至約44%，此前相關倉位調動或會帶來市場波動。

美股業績期開鑼後，首批放榜的企業成績表好過市場預期。摩根士丹利公布，截至6月底止一季收入按年增長2.47%至134.57億美元，純利按年雖下跌12.54%至21.82億美元，但兩項數據均勝過市場預期。同屬大型銀行的美國銀行、嘉信理財等業績亦好過預期。作為「百業之母」的銀行業取得佳績，似乎亦是美國經濟仍然穩健的一種體現。

摩根士丹利上季的業績增長主要來自財富管理部門，該分部的收入按年增長16.1%至66.6億美元；相比之下，投資管理部門及機構證券部門均錄得收入倒退。值得注意的是，大摩本身沒有商業銀行業務，故在這輪加息周期中受惠較少，但其財富管理部門所產生的淨利息收入仍然按年增長23.41%，達到21.56億美元。大摩股價早段曾升逾5%。

擁有大量商業銀行業務的美國銀行，上季淨利息收入達到141.58億美元，按年增長13.77%。該行上季整體收入增長11.05%至251.97億美元，惟信貸損失撥備亦較一年前多了1.15倍，達11.25億美元。行政總裁Brian Moynihan表示︰「在強勁的就業市場下，我們仍然看到健康的美國經濟以較緩慢的速度增長」，又指該行所有業務都表現良好，市佔率有所提升。

至於今年初曾經在銀行業危機期間受到股價衝擊的嘉信理財，其業績表現相對遜色，惟仍好過市場預期。嘉信理財上季收入按年減少8.58%至46.56億美元；淨利潤下跌27.83%至12.94億美元，主要受累於較高的資金成本導致淨息差減少32點子至1.87厘。

銀行雖然能夠受惠於加息帶來的額外收入，惟亦要設法應對壞帳風險。紐約聯儲銀行的一項報告指出，美國貸款申請人被拒的比例升至21.8%，為5年來最高；整體貸款申請量亦跌至2010年10月以來最低。