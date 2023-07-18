m18講場：8位萬通保險小太空人明去美國受訓

因應新冠疫情而暫停3年的「萬通保險小太空人訓練計劃」，喺今年復辦，經過重重關卡，終於誕生8位小太空人，周三(19日)出發到美國，進行為期9日太空探索之旅。

呢8位小朋友可謂「過五關、斬六將」先攞到珍貴名額，話晒今年有成千位參加者，競爭非常激烈，少啲心機、抗逆力都頂唔住㗎！

小記八到，佢哋第一站將會到美國亨茨維爾太空訓練營，接受唔同特訓，包括喺1/6地心吸力下月球漫步、模擬駕駛實物原大嘅穿梭機升空及執行指令、乘坐多軸椅感受太空無重和倒轉迴旋的狀態、模擬喺太空步出穿梭機機艙外嘅地面控制中心內執行「太空任務」、參與趣味太空科學堂製作模擬太空站、學習空氣動力學、欣賞IMAX 3D太空電影，以及由小太空人及家長合力製作及發射模型火箭等。

第二站會參觀甘迺迪太空中心，近距離觀看把太空人送上國際太空站的穿梭機發射台，仲會同真正嘅太空人會面，嚟返個「真情對話」。

小記齋睇文字描述，都已經感到行程有點累，所以話太空人少啲體力都唔掂。喺到祝8位小太空人一路順風，事事順利！最重要學有所成，返香港之後同大家分享所見所聞。