新盤周二錄10宗成交 觀塘項目肯減價交投轉快
2023年07月18日 22:01
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一手市場於周二(18日)暫錄約10宗成交。當中，觀塘餘盤貨交投加快，最新沽出的單位連同車位出售，做價變相比去年的同類戶低逾三成。
●觀塘凱滙個別單位變相減價三成
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙系列項目近日交投加快。據項目成交紀錄冊，該盤由上周五(14日)至今(18日)共錄得7宗成交，全數均連同車位售出。該批最新沽出單位的成交價由1,096.05萬元至2,400萬元，大部分做價均與同類去年或之前沽出的單位為低。
當中，凱滙I的2座50樓J室，為實用面積485方呎的兩房戶，最新連同1個位於地庫2層的144號車位沽出，合計成交價為1,096.05萬元。由項目停車位價單可見，該車位價值305萬元。資料顯示，該單位對落一層的2座49樓J室，面積及開則相若，曾於去年9月以1,190.85萬元不連車位售出。亦即最新沽出單位即使撇除車位價值亦已較近1年前低近8%，若連同車位價值計，減幅超過三成。
●大埔林海山城三房售1,763.2萬元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(18日)透過招標售出8座3樓C室，實用面積1,160方呎，三房間隔，成交價1,763.2萬元。項目於本月內已錄得3宗承接，成交金額共涉逾1.87億元。
●啟德HENLEY PARK兩房售1,450萬元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周二(18日)沽出兩伙，共涉1,450.98萬元。其中，低座B座3樓C室，實用面積303方呎一房間隔，成交價662.4萬元，呎價約21,861元。另一伙為1A座15樓F室，為實用面積384方呎一房，以788.58萬元成交，呎價約20,563元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,845元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，最新售出2座8樓A室，為實用面積798方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,025萬元，呎價約12,845元。
●元朗朗屏雨後有望9月交樓
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望9月初展開交樓程序。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，正部署於下月起展開新一輪銷售，屆時或會對外開放現樓單位以供參觀。該盤迄今累售164伙，套現約9.7億元。樓盤最新夥拍利嘉閣地產推出置業優惠吸客。
●大埔白石角海日灣II三房呎價約15,754元
大埔白石角海日灣II於周二(18日)以1,674.6萬元售出第7座17樓E室，實用面積1,063方呎三房，呎價約15,754元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄456宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案有456宗，總成交金額逾68.3億元。據一手成交紀錄冊顯示，項目最新錄得的個案為1A座9樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本於2021年6月以918萬元售出，當時呎價約19,326元，惟交易已於上周五(14日)終止。