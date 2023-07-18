新盤周二錄10宗成交　觀塘項目肯減價交投轉快

一手市場於周二(18日)暫錄約10宗成交。當中，觀塘餘盤貨交投加快，最新沽出的單位連同車位出售，做價變相比去年的同類戶低逾三成。

●觀塘凱滙個別單位變相減價三成

當中，凱滙I的2座50樓J室，為實用面積485方呎的兩房戶，最新連同1個位於地庫2層的144號車位沽出，合計成交價為1,096.05萬元。由項目停車位價單可見，該車位價值305萬元。資料顯示，該單位對落一層的2座49樓J室，面積及開則相若，曾於去年9月以1,190.85萬元不連車位售出。亦即最新沽出單位即使撇除車位價值亦已較近1年前低近8%，若連同車位價值計，減幅超過三成。

●大埔林海山城三房售1,763.2萬元

●啟德HENLEY PARK兩房售1,450萬元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,845元

●元朗朗屏雨後有望9月交樓

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望9月初展開交樓程序。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，正部署於下月起展開新一輪銷售，屆時或會對外開放現樓單位以供參觀。該盤迄今累售164伙，套現約9.7億元。樓盤最新夥拍利嘉閣地產推出置業優惠吸客。

●大埔白石角海日灣II三房呎價約15,754元

大埔白石角海日灣II於周二(18日)以1,674.6萬元售出第7座17樓E室，實用面積1,063方呎三房，呎價約15,754元。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄456宗終止交易