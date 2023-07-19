東方日報B1：中美經濟累鬥累　內地GDP預測遭削

接連有大行下調內地經濟增長預測，更指內房積弱是下半年經濟最大風險。

中美經濟戰開打已5年，由貿易打到科技、貨幣等領域，至今為止，美國通脹危機暫已受控，經濟衰退的風險緩減，美元金融霸權不失；反觀中國經濟疫後復甦不似預期，內房危機不斷發酵，內部需求不振，多家金融機構紛紛跌眼鏡，着手下調內地全年經濟增長目標。若短期內中國當局未能交出提振人心的刺激經濟方案，而美國繼續針對關鍵競爭領域發動圍堵攻勢，只怕這場經濟戰將出現階段性結果，就是美國經濟避過衰退風險軟着陸，中國經濟則面臨通縮危機。

內地第二季經濟遠較市場預期失色，摩根大通等投行相繼下調內地今年全年經濟增長預測，恒生指數周一因颱風泰利吹襲休市，周二復市表現重挫，一度失守19,000點關，收市仍跌近400點。看來內地經濟一日未回暖，港股只會無止境地「掛8號波」，風雨飄搖！

繼美資投行花旗及摩根士丹利齊削今年內地經濟增長預測至5%後，摩通最新亦將相關數字由5.5%下調至5%。該行指，內地自今年第二季以來房地產需求和供應持續疲弱，決策者長遠要平衡經濟轉型，短期則要穩定經濟增長是重大挑戰。

渣打銀行亦因應消費信心疲弱、內房低迷及出口增長放緩，將內地第三季經濟增長預測由5.5%降至5.3%，第四季由5.9%降至5.6%，全年預測則維持5.4%，明年同樣是增長5.4%；預料內地年中或出現短暫輕微通縮，全年年均通脹為1%；工業生產者出廠價格指數(PPI)通縮情況則在9月底前見底，全年在負2%至負3%區間。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，內房積弱是下半年經濟最大風險，因其經濟體量佔整體國內生產總值(GDP)逾25%，同時影響投資、國家財政、家庭乃至銀行部門資產負債；又估計內地會追加地方專項發債額度5,000億元人民幣，彌補土地銷售收入下降，同時延續地產商再融資政策，並料中國人民銀行今季再下調存款準備金率(降準)0.25個百分點。

港股才對內地欠佳的經濟數據作出反應，恒指低開89點後跌勢轉急，曾插433點，低見18,979點，收跌398點或2.05%，報19,015點，一舉跌穿20天、50天及250天移動平均線，成交額約951億元，但「北水」結束連續6日淨沽出，淨買入11.76億元。

【美衰退機會降 股市被唱淡】

今年以來美國經濟表現遠超預期，市場擔心的衰退未見蹤影，近期愈來愈多專家支持經濟有望「軟着陸」的觀點。投資銀行高盛在最新的研究報告中，將衰退機率預測從25%下調至20%。摩根大通亦指出，通脹數據大幅回落，反映出「軟着陸」的道路變得更寬敞。值得注意的是，假如美國能夠避過衰退，意味多年來行之有效的前瞻指標─美國國債孳息率曲線將失去預警經濟衰退的作用。

美國國債孳息率曲線是把「不同年期國債產生的利息收益」圖像化後的一條曲線，通常年期愈長的債券則息率愈高，反之亦然，故於圖表上以一條向上斜的曲線表達。不過，一旦遠期債息低過短期債息的反常現象發生時，則該曲線會反常地向下傾斜，故又稱為「債息倒掛」。

根據歷史數據，這種現象的出現，往往預示着經濟將在6至18個月內進入衰退。就目前而言，兩年期與10年期美債孳息率的倒掛幅度接近一厘，與1981年出現衰退前相當。

自1978年以來，美國「債息倒掛」現象出現了6次(未計今次)，每次都成功預示衰退的發生。不過，高盛認為今次有所不同，該行首席經濟學家哈哲思解釋，過去倒掛的出現，主要是反映投資者預期未來減息幅度極大於債券的「期限溢價」，而更深一層意思是經濟將會步入衰退，故聯儲局要大幅減息。

而「期限溢價」的概念，則類似於向銀行借錢時，貸款期限愈長、利率愈高，這亦是債息曲線在正常情況下應向上斜的原因。惟哈哲思指，由於當前債市對於「期限溢價」的定價遠低於正常水平，導致就算小幅度的減息預期已足以令債息曲線倒掛，因此今次的倒掛不能作準。

美銀證券亦認為，「債息倒掛」只是反映了通脹回落引發的潛在減息，而並非預示衰退。

該行美國利率策略師Meghan Swiber指出，過去一年，市場對於本輪加息周期的「見頂利率水平」預期不斷提高，但對於今年中通脹顯著回落的預期一直沒有變化，支撐了市場認為聯儲局長遠而言需要重新減息的預期，最終導致倒掛現象。

她亦指出，與經濟增長關聯度更高的是實際利率(即撇除通脹後的利率)，而當前債券市場所預測的一年期實際利率仍然是正數，反映市場實際上並不認為衰退會發生。換言之，「債息倒掛」只反映了通脹回落及潛在減息的預期，並不代表衰退。

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic指出，美國經濟實現「軟着陸」的機率愈來愈高，如果通脹回落至2.5%，並且聯儲局開始減息，中小型股票可能存在「相當大的上漲空間」。

美國6月份不計汽油及汽車的零售銷售按月升0.3%，勝市場預期。

不過，一直唱淡股市的「大淡友」、摩根士丹利首席美股策略Michael Wilson認為，通脹急劇回落反而不利企業盈利表現，因為物價放緩不利於企業產品定價，甚至有部分行業如航空、酒店等已開始減價，考慮到當前美股估值過高，故仍堅持看淡。