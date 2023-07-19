鄭勤龍：港股有望先低後高

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風雷益》變《風地觀》之中，在易經，「風」性為進退不定，今「益」卦和「漸」皆帶有「風」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆，忽起忽落。

承接上周預示恒指短線先低後高的《澤水困》變《澤地萃》卦，恒指上周三(12日)在18,797點開市，當日指數在低見18,739點後便連日上升，上周五(14日)在高見19,534點後見回吐，昨日大市下跌了398點，收報19,015點，可說是已應驗了大意是指，水澤能滋潤大地，大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生的「萃」卦和有易經「四大難卦」之一，代表着受困或仍需一段時間消化的「困」卦卦象。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引申為增益，在易經中，「損」卦和「益」卦是相反而相成的，所以《序卦傳》曰：「損而不已必益，故受之以《益》。」大意是指，當損無可損之時，便是益的開始。

「觀」卦的陰陽屬性來看，由於「風」和「地」皆屬陰，在易經中，陰性下行，而陽性上升，因此大市在短線的走勢，或會仍然受到濃厚的觀望氣氛而受壓，不過由於「風」的特性並無定向，因此在大市尋底之後，往往便會往相反方向而行走，形成一個先低後高的格局。

玄學金融家 鄭勤龍