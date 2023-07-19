陳錦興：新能源板塊獲國策支持

今年首季，東方電氣收入按年增4.3%至147億元人民幣(下同)，扣除非經常性損益的淨利潤為9.5億元，增長44%，核心淨利潤率為6.5%。季內公司發電設備產量為626.2萬千瓦，其中水輪發電機組130.5萬千瓦、汽輪發電機84.55萬千瓦、風力發電機組111.15萬千瓦。整體上，營運表現良好。

東方電氣接單穩定

東方電氣首季新增訂單226.15億元，較去年同期增長26.1%，其中清潔高效能源裝備佔37.6%、可再生能源裝備佔26.66%、工程與貿易佔11.42%、現代製造服務業佔9.22%、新興成長產業佔15.12%。最近期，公司與中國核電工程在成都簽署了金電項目一、二號機組汽輪發電機組設備供貨合同，反映行業增長穩定，未受經濟放緩的影響。

內地於政策上仍然支持新能源項目的發展，新能源裝機容量增長每年料達25%，東方電氣正積極發展新能源機電業務，應可受惠其中。該股現價預測市盈率約8倍，估值並不昂貴，建議可於10.8港元水平吸納，上望阻力位13港元，支持位10港元。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)