道指升366點　紐油漲2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.08%，報99.92；港匯見7.813；離岸人民幣(CNH)報7.1946；美元兌日圓處139.08；歐元報1.1227，英鎊報1.3033。金價處1,977.11美元。布油報79.82美元，紐油報75.72美元。比特幣(Bitcoin)跌1.1%，報2.98萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指收報34,951點，升366點或1.06%；標指收報4,554點，升32點或0.71%；納指收報14,353點，升108點或0.76%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,958點，跌56點或0.3%。

●7月恒生指數夜期收報18,898點，跌134點，低水118點，成交14,288張。

●紐約期油收報每桶75.75美元，升1.6美元或2.16%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.63美元，升1.13美元或1.44%。

●紐約期金收報每安士1,980.8美元，升24.4美元或1.25%。

●英國富時100指數收報7,453點，升47點或0.64%；德國DAX指數收報16,125點，升56點或0.35%；法國CAC指數收報7,319點，升27點或0.38%。

●新西蘭第二季CPI按年升6%，高過預期。

●大摩次季收入逾134億美元，勝預期。

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