微軟企業AI軟件月費234元　股價曾漲近半成創新高

外媒報道，微軟(Microsoft)公布企業人工智能(AI)軟件工具的價目表，前稱Office 365的Microsoft 365將向每個用戶收取每月30美元(約234港元)費用，業界希望將帶來強勁的收入增長。微軟公布消息後，周二(18日)股價曾飆升4.7%至361.9美元，創下歷史新高，全日收報360.79美元，升3.98%。

對於註冊用戶來說，新功能將使Microsoft 365服務企業級版本的平均每月成本大幅增加53%至83%。Microsoft 365服務是一套軟件，以前稱為Office 365。

微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)為定價決定辯護，稱其為技術更新換代的一部分，將成為公司的核心產品。他認為，這是Office的「第三隻腳」，僅次於Word和Excel等應用程序以及Teams等雲服務。

Microsoft 365是微軟建基於以往Microsoft Office辦公室套裝軟件的雲端辦公室方案，包括免費的線上Office Online、線上會議Microsoft Teams、管理信件的Outlook Web App及建立小組溝通網站的SharePoint Online等。