中國再減持美國國債　持有量降至13年最少

美國前三大海外債主5月份不約而同減持美國國債！美國財政部公布，中國持有的美國國債，在5月份減少222億美元，至8,467億美元，是2010年以來最少，繼續是美國國債第二大持有國。

至於最大債主日本，5月減持了304億美元美國國債，為3個月首次減持，持有量降至1.0968萬億美元。第三大持有國英國亦減持了141億美元，至6,666億美元。

而5月份外國合共持有美國國債約7.53萬億美元，按月減少534億美元。

此外，美國財政部的報告顯示，5月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流的淨流出總額為1,676億美元，4月份為淨流入484億美元。其中，海外私人淨流出為1,682億美元，海外官方資金淨流入為6億美元。

同時，5月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為597億美元，較4月減少38.8%。其中，海外私人投資者淨買入證券180億美元，海外官方機構淨買入417億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外5月總體淨購買美國長期證券175億美元，遠低於4月的1,278億美元。