【高薪搶人】通關後業務急彈　傳港銀行業加薪30%

外媒報道，隨着香港人口流失、而恢復通關後，來自內地的新業務蜂擁而至，香港銀行和保險公司人才需求急增，為了爭奪人才，新招聘員工的薪金漲幅超過30%。

儘管投資銀行的裁員潮持續，其他部門如保險、銀行分行和財富管理等情況有所不同。Natixis SA估計，這些行業大約有4,000個職位空缺。大型會計師行畢馬威中國早在3月時已預期，本港金融服務業的人手需求今年會有所增加。

招聘公司Michael Page Hong Kong董事總經理Olga Yung表示，過去一、兩年前有很多人才離開香港，目前銀行業幾乎每個領域都存在人才短缺問題。報道指出，缺人推高了香港金融和技術專業人士的薪資，而他們的薪資通常高於競爭對手新加坡。

中港恢復通關帶旺了銀行業，內地客重投香港開設銀行帳戶、投資和購買保險。就此，香港不少銀行已延長營業時間，滙豐、東亞等部分分行更改為每周7天營業。保監局數據顯示，首季內地客來港新單保費大幅反彈近27倍，惟僅恢復至疫情前75%，意味仍有增長空間。

香港科技大學一名畢業生接受外媒訪問時表示，在外資公司尋求高薪職位仍然競爭激烈，但在中資銀行和會計師事務所找到工作相對容易。他坦言自己收到了6份錄用通知，其中3份來自全球會計師事務所，2份來自中資銀行，1家來自國際招聘公司。

報道引述香港保險業聯會主席李紫蘭表示，保險業面臨着精算師、財務和信息技術人員的短缺，估計需求數以千計。她認為，雖然港府啟動了引入外勞計劃，但相信這些勞動力不會立即移居香港。