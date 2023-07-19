Canalys：全球智能手機出貨跌幅縮至11%　乍現復甦信號

市場調研機構Canalys今年第二季全球智能手機市場報告顯示，全球智能手機出貨量按年下跌11%，較第一季跌幅收窄2個百分點，顯示出改善迹象。Canalys分析師Le Xuan Chiew表示，智能手機市場在自2022年以來連跌6個季度後，正在發出復甦的早期信號。

Le Xuan Chiew指，智能手機供應商優先考慮削減舊型號的庫存，為新款產品騰出空間，智能手機庫存已經開始清理。在一些關鍵市場，注意到對銷售渠道的投資不斷增加，而多元化的渠道激勵和針對性的營銷措施將刺激消費者的需求，中東、東南亞等更為開放的市場布局將成為手機廠商可持續增長的推動力。

另外，該機構指，基於目前的通貨膨脹情況，手機品牌正在尋求對沖關鍵組件價格，以應對潛在的價格上漲，導致最近組件訂單增加。

事實上，小米自去年以來積極完善庫存結構，今年首季整體存貨金額為426億元人民幣，按年下降24.1%，為近9個季度以來的最低水平。