【高盛推介】阿里巴巴續跌見一周低位　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(18日)終止6連升，跌約3.5%，重回80港元水平，今(19日)早繼續下跌。早上低開約1.3%後曾低見87.5元的過去一周低位，及後跌幅收窄。現報88.5元，跌約1.3%。

日前北京市市場監管局起草的徵求意見稿中，共提出14條支持平台企業健康發展的相關措施，支持平台企業在京發展。此外早前有券商料中國互聯網行業已進入更加規範和寬鬆的監管環境，並料阿里將成為寬鬆監管週期的主要受益者。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於昨日獲資金轉向流入，有約210萬元。淡倉於上周三至上周五共錄得約1,080萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、高敏感度。

阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.1倍，輕微價外、低面值。

阿里購18131，行使價100.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.6倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里牛69129，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率17倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，遠牛。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿5.1倍，輕微價外、高槓桿。

阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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