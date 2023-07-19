夠畀首期！初代iPhone 148萬賣出　咩人咁夠運？

「你床下底有冇收埋陳年iPhone未拆盒，先唔好當垃圾丟，如果成功賣出，你分分鐘勁賺一筆！」外媒報道，有未經拆封的第一代iPhone在拍賣會上破紀錄以逾19萬美元(約148萬港元)售出。

已故蘋果公司(Apple Inc.)聯合創辦人喬布斯(Steve Jobs)於2007年推出第一款iPhone，當時零售價599美元(約4,672港元)，不過在周日(16日)一場拍賣會上，16年前面世的4GB iPhone竟以逾19萬美元成功拍出，據報這部手機由Apple工程師放出，他因而大賺316倍。手機於6月底放上拍賣場，原本預計售價僅5萬至10萬美元。

喬布斯於2007年推出第一款iPhone時，手機分別有4GB或8GB儲存空間的版本、配置3.5英寸觸控螢幕、200萬像素鏡頭及網絡瀏覽器。不過，由於8GB型號受消費者青睞，因此蘋果公司很快就停產4GB手機，故此手機較為罕見。

此次拍賣打破2月份創下的紀錄，當時未拆封的第一代8GB iPhone在拍賣會上以逾6萬美元(約49萬港元)售出。2022年10月，同樣仍未拆封的8GB原版iPhone售價近4萬美元(約30萬港元)。